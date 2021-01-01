Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (M21) Легче – весит на 250 граммов меньше (2.2 и 2.45 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12894 vs 10173 баллов

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (93 и 80 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (874 и 941 см2) Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.45 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм Площадь 874 см2 941 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~78.9% Боковые рамки 7.2 мм 5.7 мм Цвета Черный Белый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ 50 дБ

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1181:1 Цветовой охват sRGB 98.5% 99.4% Охват Adobe RGB 69.2% 73% Охват DCI-P3 68.5% 73.3% Время отклика 14 мс 3 мс Максимальная яркость Neo 15 (M21) 350 нит Legion 5 Pro 16” (AMD) +43% 500 нит

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 / 300 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов 1066 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 115 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1387 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1740 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Neo 15 (M21) +84% 13.1 терафлопс Legion 5 Pro 16” (AMD) 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1220 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79 дБ 82 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.6 x 7.4 см 11.9 x 7.6 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.