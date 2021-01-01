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XMG Neo 15 (M21) против Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)

73 из 100
XMG Neo 15 (M21)
VS
69 из 100
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
XMG Neo 15 (M21)
Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций XMG Neo 15 (M21) и Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать XMG Neo 15 (M21)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.2 и 2.45 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12894 vs 10173 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (93 и 80 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (874 и 941 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Neo 15 (M21)
vs
Legion 5 Pro 16” (AMD)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.45 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 356 x 264.2 x 21.7-26.8 мм
Площадь 874 см2 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~78.9%
Боковые рамки 7.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1181:1
Цветовой охват sRGB 98.5% 99.4%
Охват Adobe RGB 69.2% 73%
Охват DCI-P3 68.5% 73.3%
Время отклика 14 мс 3 мс
Максимальная яркость
Neo 15 (M21)
350 нит
Legion 5 Pro 16” (AMD) +43%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 / 300 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов 1066 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Neo 15 (M21) +84%
13.1 терафлопс
Legion 5 Pro 16” (AMD)
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ 82 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.6 x 7.4 см 11.9 x 7.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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