Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор Intel Core i7 11800H - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (M21) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит Причины выбрать XMG Neo 15 (E21) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.2 кг 2.1 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359.8 x 243 x 26 мм Площадь 874 см2 874 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~76.8% Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 55 дБ -

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 98.5% 90% Охват Adobe RGB 69.2% - Охват DCI-P3 68.5% - Время отклика 14 мс - Максимальная яркость Neo 15 (M21) +17% 350 нит Neo 15 (E21) 300 нит

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 93 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов 890 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 115 Вт 125-140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1387 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1702 МГц 1725 МГц FLOPS 13.1 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Neo 15 (M21) 13.1 терафлопс Neo 15 (E21) +34% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC1220 - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 79 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 2 мм Тачпад Размер 11.6 x 7.4 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.