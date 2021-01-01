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Acer Aspire 5 (A515-56)

Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Aspire 5 (A515-56) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
22
Экран
29
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
47

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1.65 кг
Ширина 363.4 мм
Высота 238.5 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт
Вес зарядного устройства 260 граммов

Звук

Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 68.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 5502 или Acer Aspire 5 (A515-56)
2. Dell Inspiron 15 5505 или Acer Aspire 5 (A515-56)
3. Dell Inspiron 15 7506 или Acer Aspire 5 (A515-56)
4. ASUS VivoBook 15 M513 или Acer Aspire 5 (A515-56)
5. ASUS VivoBook S15 M533 или Acer Aspire 5 (A515-56)
6. ASUS VivoBook 15 X513 (K513) или Acer Aspire 5 (A515-56)
7. ASUS VivoBook 14 M413 или Acer Aspire 5 (A515-56)
8. Acer Aspire 5 (A514-54) или Aspire 5 (A515-56)

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