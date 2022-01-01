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Acer Chromebook 311

Acer Chromebook 311
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~63%
  • Размеры: 296 x 199 x 18.15 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Chromebook 311 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
18
Производительность в играх
11
Экран
22
Автономность
59
Коммуникации
56
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
32

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 311

Корпус

Вес 1.1 кг
Размеры 296 x 199 x 18.15 мм
Площадь 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63%
Боковые рамки 19.6 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
413
Geekbench 5 (многоядерный)
766
Cinebench R23 (одноядерный)
430
Cinebench R23 (многоядерный)
713

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x32 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB-A 2x USB 3.0
USB Type-C 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Длина хода клавиш 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Нет

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