Acer Chromebook 314
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~71.6%
- Размеры: 325.4 x 232 x 19.7 мм
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Обзор
Производительность системы
18
Производительность в играх
11
Экран
16
Автономность
67
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
33
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 314
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Размеры
|325.4 x 232 x 19.7 мм
|Площадь
|755 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.6%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
457
Geekbench 5 (многоядерный)
847
Cinebench R23 (одноядерный)
453
Cinebench R23 (многоядерный)
776
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|2
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|eMMC
|Каналы
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|128
|NVMe
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.0
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Поверхность
|Пластик