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Acer Chromebook 314

Acer Chromebook 314
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.6%
  • Размеры: 325.4 x 232 x 19.7 мм
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Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Chromebook 314 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
18
Производительность в играх
11
Экран
16
Автономность
67
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
33

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 314

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 325.4 x 232 x 19.7 мм
Площадь 755 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
457
Geekbench 5 (многоядерный)
847
Cinebench R23 (одноядерный)
453
Cinebench R23 (многоядерный)
776

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x32 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 128
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.0
USB Type-C 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop SE и Acer Chromebook 314
2. Acer Aspire 1 (A115-32) и Chromebook 314
3. Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и Acer Chromebook 314
4. Asus Vivobook Go 14 Flip и Acer Chromebook 314

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