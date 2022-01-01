Главная > Сравнение ноутбуков > Chromebook 512: характеристики и тесты

Acer Chromebook 512

Acer Chromebook 512
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~62.4%
  • Размеры: 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Chromebook 512 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
26
Производительность в играх
16
Экран
22
Автономность
68
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
37

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 512

Корпус

Вес 1.3 кг
Размеры 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Площадь 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~62.4%
Боковые рамки 21.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 12 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 1366 x 912 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
600
Geekbench 5 (многоядерный)
1610
Cinebench R23 (одноядерный)
685
Cinebench R23 (многоядерный)
1777

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
FLOPS 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x32 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Нет

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 1 (SF114-34) и Acer Chromebook 512
2. Microsoft Surface Laptop Go 2 и Acer Chromebook 512
3. Acer Chromebook 314 и Acer Chromebook 512
4. Acer Chromebook 311 и Acer Chromebook 512

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры