Acer Chromebook 515
- Дата выхода: Октябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78%
- Размеры: 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
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Обзор
Производительность системы
41
Производительность в играх
19
Экран
35
Автономность
65
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
43
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 515
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Размеры
|357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
|Площадь
|861 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1018
Geekbench 5 (многоядерный)
2337
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Нет