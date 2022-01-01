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Acer Chromebook 515

Acer Chromebook 515
  • Дата выхода: Октябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78%
  • Размеры: 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Chromebook 515 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
41
Производительность в играх
19
Экран
35
Автономность
65
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
43

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 515

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
Площадь 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78%
Боковые рамки 6.3 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1018
Geekbench 5 (многоядерный)
2337

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

1. Acer Chromebook 515 vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Acer Chromebook 515 vs Lenovo IdeaPad 3i 15” (2021, Intel)
3. Acer Chromebook 515 vs Dell Inspiron 15 3511
4. Acer Chromebook 515 vs Acer Aspire 3 (A315-58)
5. Acer Chromebook 515 vs Acer Chromebook 512

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