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Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook 516 GE
  • Дата выхода: Октябрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.4%
  • Размеры: 356.6 x 249.7 x 21.3 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Chromebook 516 GE с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
38
Экран
69
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Chromebook 516 GE

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 356.6 x 249.7 x 21.3 мм
Площадь 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1594
Geekbench 5 (многоядерный)
7907
Cinebench R23 (одноядерный)
1524
Cinebench R23 (многоядерный)
9338

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Нет

Сравнения с конкурентами

1. HP Victus 15 (2022 AMD) или Acer Chromebook 516 GE
2. Acer Chromebook 515 или 516 GE
3. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) или Acer Chromebook 516 GE

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