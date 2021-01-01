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Acer Nitro 5 (AN515-45)

Acer Nitro 5 (AN515-45)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.4%
  • Размеры: 363.4 x 255 x 23.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 (AN515-45) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
96
Производительность в играх
60
Экран
56
Автономность
68
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
66

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 (AN515-45)

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 363.4 мм
Высота 255 мм
Толщина 23.9 мм
Площадь 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.4%
Боковые рамки 9 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 135 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
6832
Cinebench R20 (одноядерный)
529
Cinebench R20 (многоядерный)
3688

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell G7 15 7500 против Acer Nitro 5 (AN515-45)
2. MSI GE76 Raider Dragon Edition Tiamat против Acer Nitro 5 (AN515-45)
3. ASUS TUF Dash F15 FX516 против Acer Nitro 5 (AN515-45)
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7. Acer Nitro 5 (AN517-41) против Nitro 5 (AN515-45)
8. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Nitro 5 (AN515-45)

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