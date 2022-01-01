Главная > Сравнение ноутбуков > Nitro 5 AN515-58: характеристики и тесты

Acer Nitro 5 AN515-58

Acer Nitro 5 AN515-58
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~68.7%
  • Размеры: 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Nitro 5 AN515-58 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
82
Производительность в играх
66
Экран
56
Автономность
53
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
55
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Nitro 5 AN515-58

Корпус

Вес 2.5 кг
Размеры 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Площадь 977 см2
Соотношение экрана к корпусу ~68.7%
Боковые рамки 7.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
10710
Cinebench R23 (одноядерный)
1748
Cinebench R23 (многоядерный)
15401

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) или Acer Nitro 5 AN515-58
2. Acer Nitro 5 AN515-57 или Acer Nitro 5 AN515-58
3. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 6, AMD) или Acer Nitro 5 AN515-58
4. Asus TUF Gaming F15 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-58
5. Asus TUF Gaming A15 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-58
6. Lenovo Legion 5i 15" Gen 7 или Acer Nitro 5 AN515-58
7. Dell G15 5520 (2022) или Acer Nitro 5 AN515-58

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры