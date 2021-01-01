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Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~64.6%
  • Размеры: 400 x 319.2 x 35.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
64
Автономность
74
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
18
Оценка NanoReview
73

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 3.9 кг
Ширина 400 мм
Высота 319.2 мм
Толщина 35.3 мм
Площадь 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~64.6%
Боковые рамки 8.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1706
Geekbench 5 (многоядерный)
9363
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
12180

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1310 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Blade 17 (2021)
2. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Blade 15 Advanced Edition (2021)
3. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Predator Helios 300 (PH315-53)
4. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Alienware m15 R5
5. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Predator Triton 500 SE
6. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Omen 17 (2021)
7. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Omen 16 (2021 Intel)
8. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) или Predator Helios 300 (PH315-54-760S)

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