Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
- Дата выхода: Май 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~64.6%
- Размеры: 400 x 319.2 x 35.3 мм
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Обзор
Производительность системы
95
Производительность в играх
92
Экран
64
Автономность
74
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
18
Оценка NanoReview
73
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Корпус
|Вес
|3.9 кг
|Ширина
|400 мм
|Высота
|319.2 мм
|Толщина
|35.3 мм
|Площадь
|1277 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~64.6%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 750
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1706
Geekbench 5 (многоядерный)
9363
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
Cinebench R23 (многоядерный)
12180
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
17.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да