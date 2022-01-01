Главная > Сравнение ноутбуков > Predator Triton 500 SE (2022): характеристики и тесты

Acer Predator Triton 500 SE (2022)

Acer Predator Triton 500 SE (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 358.5 x 262.4 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Predator Triton 500 SE (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
89
Производительность в играх
85
Экран
66
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
70
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 500 SE (2022)

Корпус

Вес 2.3 кг
Размеры 358.5 x 262.4 x 19.9 мм
Площадь 941 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 56 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1383:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 84.9%
Охват DCI-P3 97.3%
Время отклика 10 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 230 Вт
Вес зарядного устройства 610 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12257
Cinebench R23 (одноядерный)
1753
Cinebench R23 (многоядерный)
16723

Видеокарта

Модель GPU
TGP 110 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 79 дБ

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) и Predator Triton 500 SE (2022)
2. Omen 15z (AMD) и Predator Triton 500 SE (2022)
3. MacBook Pro 16 (2021) и Predator Triton 500 SE (2022)
4. ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) и Predator Triton 500 SE (2022)
5. Blade 15 (2022) и Predator Triton 500 SE (2022)
6. Alienware x15 R2 и Predator Triton 500 SE (2022)
7. Alienware m15 R7 и Predator Triton 500 SE (2022)
8. Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) и Predator Triton 500 SE (2022)
9. Predator Helios 300 (PH315-55) и Predator Triton 500 SE (2022)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры