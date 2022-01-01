Acer Predator Triton 500 SE (2022)
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
- Размеры: 358.5 x 262.4 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
89
Производительность в играх
85
Экран
66
Автономность
66
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
70
Оценка NanoReview
74
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Predator Triton 500 SE (2022)
Корпус
|Вес
|2.3 кг
|Размеры
|358.5 x 262.4 x 19.9 мм
|Площадь
|941 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|56 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1383:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|84.9%
|Охват DCI-P3
|97.3%
|Время отклика
|10 мс
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|610 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|14
|Потоков
|20
|L3-кэш
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
12257
Cinebench R23 (одноядерный)
1753
Cinebench R23 (многоядерный)
16723
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|110 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
Производительность GPU
16.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|79 дБ
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.5 x 8.0 см
|Windows Precision
|Да