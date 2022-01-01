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Acer Swift 3 (SF314-43)

Acer Swift 3 (SF314-43)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3 (SF314-43) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
44
Производительность в играх
50
Экран
40
Автономность
60
Коммуникации
65
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 (SF314-43)

Корпус

Вес 1.19 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
988
Geekbench 5 (многоядерный)
3633
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
Cinebench R23 (многоядерный)
4590

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Swift 3 (SF314-43) или ZenBook 14 UX435
2. Swift 3 (SF314-43) или ZenBook 14 UM425
3. Swift 3 (SF314-43) или Swift 3 (SF314-59)
4. Swift 3 (SF314-43) или Pavilion 14 (2021)
5. Swift 3 (SF314-43) или Macbook Air (M1, 2020)
6. Swift 3 (SF314-43) или Galaxy Book Pro 13 (2021)
7. Swift 3 (SF314-43) или Latitude 3320

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