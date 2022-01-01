Acer Swift 3 (SF314-511)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
- Размеры: 322.8 x 212.2 x 15.9 мм
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Обзор
Производительность системы
42
Производительность в играх
27
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
46
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 (SF314-511)
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 15.9 мм
|Площадь
|685 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|42 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1280:1
|Цветовой охват sRGB
|98%
|Охват Adobe RGB
|69%
|Охват DCI-P3
|67%
|Время отклика
|40 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|314 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
2424
Cinebench R23 (одноядерный)
1332
Cinebench R23 (многоядерный)
2452
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
Производительность GPU
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|74.1 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да