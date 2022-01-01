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Acer Swift 3 (SF314-511)

Acer Swift 3 (SF314-511)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 322.8 x 212.2 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3 (SF314-511) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
42
Производительность в играх
27
Экран
38
Автономность
60
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 (SF314-511)

Корпус

Вес 1.2 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 15.9 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 42 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1280:1
Цветовой охват sRGB 98%
Охват Adobe RGB 69%
Охват DCI-P3 67%
Время отклика 40 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 314 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
2424
Cinebench R23 (одноядерный)
1332
Cinebench R23 (многоядерный)
2452

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 74.1 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 3 (SF314-511) против Dell XPS 13 9310
2. Acer Swift 3 (SF314-511) против Dell XPS 13 9305
3. Acer Swift 3 (SF314-511) против Aspire 5 (A514-54)
4. Acer Swift 3 (SF314-511) против Swift 3 (SF314-59)
5. Acer Swift 3 (SF314-511) против 3x (SF314-510)
6. Acer Swift 3 (SF314-511) против Aspire 5 (A515-56)
7. Acer Swift 3 (SF314-511) против HP Pavilion 14 (2021)
8. Acer Swift 3 (SF314-511) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
9. Acer Swift 3 (SF314-511) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
10. Acer Swift 3 (SF314-511) против Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel)
11. Acer Swift 3 (SF314-511) против Swift X (SFX14-41G)
12. Acer Swift 3 (SF314-511) против Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
13. Acer Swift 3 (SF314-511) против Asus Zenbook 14 UX425 (11th Gen Intel)

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