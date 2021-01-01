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Acer Swift 3 SF316-51

Acer Swift 3 SF316-51
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.3%
  • Размеры: 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3 SF316-51 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
37
Экран
37
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.3%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 39 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1842:1
Цветовой охват sRGB 99.5%
Охват Adobe RGB 68.5%
Охват DCI-P3 66.6%
Время отклика 26 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1366
Geekbench 5 (многоядерный)
4545
Cinebench R23 (одноядерный)
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
5318

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 75.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.5 x 8.0 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Swift 3 SF316-51 против Swift 3x (SF314-510G)
2. Swift 3 SF316-51 против Aspire 5 (A515-56)
3. Swift 3 SF316-51 против Swift 5 Pro (SF514-55)
4. Swift 3 SF316-51 против Aspire 5 (A517-52)
5. Swift 3 SF316-51 против Nitro 5 (AN517-41)
6. Swift 3 SF316-51 против Nitro 5 (AN515-45)
7. Swift 3 SF316-51 против Macbook Air (M1, 2020)
8. Swift 3 SF316-51 против XPS 17 9710 (2021)
9. Swift 3 SF316-51 против XPS 15 9510 (2021)
10. Swift 3 SF316-51 против IdeaPad 5 15” (Intel)
11. Swift 3 SF316-51 против IdeaPad 5 15" (AMD)
12. Swift 3 SF316-51 против Swift X SFX16-51G

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