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Acer Swift 3x (SF314-510G)

Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.9%
  • Размеры: 322.8 x 212.2 x 17.95 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift 3x (SF314-510G) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
54
Экран
41
Автономность
68
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift 3x (SF314-510G)

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 322.8 мм
Высота 212.2 мм
Толщина 17.95 мм
Площадь 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9%
Боковые рамки 6.5 мм
Цвета Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1020:1
Цветовой охват sRGB 96%
Время отклика 31 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR4
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 1

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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