Acer Swift X SFX16-51G
- Дата выхода: Март 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
- Размеры: 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
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Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
55
Экран
37
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
57
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift X SFX16-51G
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Размеры
|368.3 x 236.2 x 18.8 мм
|Площадь
|870 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|16.1 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1485:1
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|Охват Adobe RGB
|69.9%
|Охват DCI-P3
|72%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|60 / 90 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9-3.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1616
Geekbench 5 (многоядерный)
5348
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|60 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
6.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да