Главная > Сравнение ноутбуков > Swift X SFX16-51G: характеристики и тесты

Acer Swift X SFX16-51G

Acer Swift X SFX16-51G
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Swift X SFX16-51G с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
55
Экран
37
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
79
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift X SFX16-51G

Корпус

Вес 1.9 кг
Размеры 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Площадь 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1485:1
Цветовой охват sRGB 98.6%
Охват Adobe RGB 69.9%
Охват DCI-P3 72%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 / 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1616
Geekbench 5 (многоядерный)
5348

Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift X SFX16-51G и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
2. Acer Swift X SFX16-51G и Acer Swift 3 (SF314-59)
3. Acer Swift X SFX16-51G и Acer Swift 3x (SF314-510G)
4. Acer Swift X SFX16-51G и HP ENVY 14 (2021)
5. Acer Swift X SFX16-51G и Acer Nitro 5 (AN517-41)
6. Acer Swift X SFX16-51G и Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Acer Swift X SFX16-51G и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
8. Acer Swift X SFX16-51G и Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
9. Acer Swift X SFX16-51G и Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 6 16" (AMD)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры