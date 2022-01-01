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Acer Swift X SFX16-52G

Acer Swift X SFX16-52G
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~87.4%
  • Размеры: 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Swift X SFX16-52G с выбранной конфигурацией
Производительность системы
70
Производительность в играх
52
Экран
37
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer Swift X SFX16-52G

Корпус

Вес 1.75 кг
Размеры 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
Площадь 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~87.4%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1600
Geekbench 5 (многоядерный)
8547
Cinebench R23 (одноядерный)
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
8676

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц
FLOPS 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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