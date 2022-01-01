Acer Swift X SFX16-52G
- Дата выхода: Январь 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~87.4%
- Размеры: 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
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Обзор
Производительность системы
70
Производительность в играх
52
Экран
37
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
56
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Acer Swift X SFX16-52G
Корпус
|Вес
|1.75 кг
|Размеры
|355.6 x 238.76 x 17.78 мм
|Площадь
|849 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~87.4%
|Боковые рамки
|5.5 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|10
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1600
Geekbench 5 (многоядерный)
8547
Cinebench R23 (одноядерный)
1658
Cinebench R23 (многоядерный)
8676
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|FLOPS
|3.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
Производительность GPU
3.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да