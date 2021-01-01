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Acer TravelMate Spin P4

Acer TravelMate Spin P4
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.4%
  • Размеры: 325 x 236 x 17.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей TravelMate Spin P4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
43
Экран
40
Автономность
66
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Acer TravelMate Spin P4

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 325 мм
Высота 236 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 767 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.4%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
4346
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer TravelMate Spin P4 против ASUS VivoBook 14 M413
2. Acer TravelMate Spin P4 против ASUS ZenBook 14 UM425
3. Acer TravelMate Spin P4 против Asus VivoBook Flip 14 TP470
4. Acer TravelMate Spin P4 против Acer TravelMate P4 (TMP414-51)
5. Acer TravelMate Spin P4 против Dell Vostro 14 3400

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