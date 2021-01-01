Apple MacBook Air (2019)
- Дата выхода: Июнь 2019 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
- Размеры: 304 x 212 x 15.6 мм
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Обзор
Производительность системы
38
Производительность в играх
22
Экран
59
Автономность
54
Коммуникации
40
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
46
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air (2019)
Корпус
|Вес
|1.25 кг
|Ширина
|304 мм
|Высота
|212 мм
|Толщина
|15.6 мм
|Площадь
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.6%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1238:1
|Цветовой охват sRGB
|94.6%
|Охват Adobe RGB
|61.3%
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Длина кабеля
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|178 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 617
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
642
Geekbench 5 (многоядерный)
1414
Cinebench R20 (одноядерный)
305
Cinebench R20 (многоядерный)
585
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1050 МГц
|FLOPS
|0.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR3
|Скорость памяти
|2.13 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|192
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|2133 МГц
|Тип
|LPDDR3
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|75.8 дБ
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|0.5 мм
|Размер
|11.6 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Нет