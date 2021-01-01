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Apple MacBook Air (2019)

Apple MacBook Air (2019)
  • Дата выхода: Июнь 2019 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.6%
  • Размеры: 304 x 212 x 15.6 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Air (2019) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
38
Производительность в играх
22
Экран
59
Автономность
54
Коммуникации
40
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
46

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.25 кг
Ширина 304 мм
Высота 212 мм
Толщина 15.6 мм
Площадь 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1238:1
Цветовой охват sRGB 94.6%
Охват Adobe RGB 61.3%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 30 Вт
Длина кабеля 1.8 метров
Вес зарядного устройства 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
642
Geekbench 5 (многоядерный)
1414
Cinebench R20 (одноядерный)
305
Cinebench R20 (многоядерный)
585

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц
FLOPS 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR3
Скорость памяти 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 192
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 2133 МГц
Тип LPDDR3
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.8 дБ
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 0.5 мм
Тачпад
Размер 11.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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