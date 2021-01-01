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Apple MacBook Air (intel, 2020)

Apple MacBook Air (intel, 2020)
  • Дата выхода: Сентябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.4%
  • Размеры: 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей MacBook Air (intel, 2020) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
49
Производительность в играх
47
Экран
59
Автономность
56
Коммуникации
58
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
55

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Apple MacBook Air (intel, 2020)

Корпус

Вес 1.29 кг
Ширина 304.1 мм
Высота 212.4 мм
Толщина 16.1 мм
Площадь 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Скорость куллера 8100 об/мин
Уровень шума 45.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1300:1
Цветовой охват sRGB 98.3%
Охват Adobe RGB 64.2%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 30 Вт
Длина кабеля 2 метра

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1034
Geekbench 5 (многоядерный)
2050
Cinebench R20 (одноядерный)
344
Cinebench R20 (многоядерный)
578

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.8 дБ
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1 мм
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Нет

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