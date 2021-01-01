Asus M515 (Ryzen 5000)
- Дата выхода: Март 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
- Размеры: 360.2 x 234.9 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
57
Производительность в играх
57
Экран
14
Автономность
57
Коммуникации
30
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
44
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus M515 (Ryzen 5000)
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Размеры
|360.2 x 234.9 x 19.9 мм
|Площадь
|846 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.3%
|Боковые рамки
|7.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
200 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
3632
Cinebench R23 (одноядерный)
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
4650
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|640 x 480
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да