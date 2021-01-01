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Asus M515 (Ryzen 5000)

Asus M515 (Ryzen 5000)
  • Дата выхода: Март 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 360.2 x 234.9 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей M515 (Ryzen 5000) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
57
Экран
14
Автономность
57
Коммуникации
30
Корпус и дизайн
78
Оценка NanoReview
44

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus M515 (Ryzen 5000)

Корпус

Вес 1.8 кг
Размеры 360.2 x 234.9 x 19.9 мм
Площадь 846 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 7.4 мм
Цвета Серебристый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
200 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
3632
Cinebench R23 (одноядерный)
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
4650

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 640 x 480
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus M515 (Ryzen 5000) против ASUS VivoBook 15 M513
2. Asus M515 (Ryzen 5000) против ASUS VivoBook 14 M413
3. Asus M515 (Ryzen 5000) против Acer Aspire 7 (A715-42G)
4. Asus M515 (Ryzen 5000) против Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD)
5. Asus M515 (Ryzen 5000) против Dell Inspiron 15 5515

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