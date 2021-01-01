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Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Дата выхода: Июнь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
  • Размеры: 395 x 282 x 23.4 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix G17 Advantage Edition с выбранной конфигурацией
Производительность системы
97
Производительность в играх
90
Экран
64
Автономность
86
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
51
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 3 кг
Ширина 395 мм
Высота 282 мм
Толщина 23.4 мм
Площадь 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1540
Geekbench 5 (многоядерный)
9126
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
5389

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 2321 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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