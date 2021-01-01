Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
- Дата выхода: Июнь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74.1%
- Размеры: 395 x 282 x 23.4 мм
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Обзор
Производительность системы
97
Производительность в играх
90
Экран
64
Автономность
86
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
51
Оценка NanoReview
76
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Корпус
|Вес
|3 кг
|Ширина
|395 мм
|Высота
|282 мм
|Толщина
|23.4 мм
|Площадь
|1114 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|3
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|280 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1540
Geekbench 5 (многоядерный)
9126
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
5389
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|2321 МГц
|Boost частота GPU
|2581 МГц
|FLOPS
|16.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
16.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да