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ASUS ROG Strix Scar 15 G533

ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 354 x 259 x 27.2 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Strix Scar 15 G533 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
90
Экран
55
Автономность
90
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
76

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Strix Scar 15 G533

Корпус

Вес 2.3 кг
Ширина 354 мм
Высота 259 мм
Толщина 27.2 мм
Площадь 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 4.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.9 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
7630

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
2. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против Dell Alienware m15 R4
3. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против MSI GP76 Leopard
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6. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против ASUS ROG Strix G17 G713
7. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против ASUS ROG Strix Scar 17 G733
8. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против ASUS ROG Strix G15 G513
9. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против ASUS TUF Gaming A17 FA706

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