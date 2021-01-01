Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551: характеристики и тесты

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69.6%
  • Размеры: 360 x 268 x 2.09 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
94
Производительность в играх
100
Экран
56
Автономность
90
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
80

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Корпус

Вес 2.48 кг
Ширина 360 мм
Высота 268 мм
Толщина 2.09 мм
Площадь 965 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.6%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 280 Вт

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
7630

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 или MacBook Pro 16 (2019)
2. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 или XPS 15 9500
3. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 или Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 или ROG Zephyrus G15 GA503

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях