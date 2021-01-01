Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus S15 (GX502): характеристики и тесты

ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~74%
  • Размеры: 360 x 252 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus S15 (GX502) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
93
Производительность в играх
73
Экран
55
Автономность
77
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
73

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)

Корпус

Вес 2.04 кг
Ширина 360 мм
Высота 252 мм
Толщина 18.9 мм
Площадь 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 57 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1179:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 75.3%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 240 Вт
Вес зарядного устройства 608 граммов

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 83 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
6423
Cinebench R20 (одноядерный)
502
Cinebench R20 (многоядерный)
3569

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1140 МГц
Boost частота GPU 1380 МГц
FLOPS 7.066 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 2x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Blade 15 Advanced Edition (2021) против ROG Zephyrus S15 (GX502)
2. Blade 15 Base Edition (2021) против ROG Zephyrus S15 (GX502)
3. Alienware m15 R4 против ROG Zephyrus S15 (GX502)
4. GS66 Stealth против ROG Zephyrus S15 (GX502)
5. GF65 Thin против ROG Zephyrus S15 (GX502)
6. GE66 Raider против ROG Zephyrus S15 (GX502)
7. ROG Zephyrus G15 GA503 против ROG Zephyrus S15 (GX502)
8. ROG Strix G15 G513 против ROG Zephyrus S15 (GX502)
9. TUF Gaming A15 FA506 против ROG Zephyrus S15 (GX502)
10. ROG Zephyrus G14 GA401 против ROG Zephyrus S15 (GX502)

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях