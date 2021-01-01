ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~74%
- Размеры: 360 x 252 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
93
Производительность в играх
73
Экран
55
Автономность
77
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
73
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ROG Zephyrus S15 (GX502)
Корпус
|Вес
|2.04 кг
|Ширина
|360 мм
|Высота
|252 мм
|Толщина
|18.9 мм
|Площадь
|907 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|57 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|300 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1179:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.3%
|Время отклика
|3 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|Вес зарядного устройства
|608 граммов
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|83 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.1 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
6423
Cinebench R20 (одноядерный)
502
Cinebench R20 (многоядерный)
3569
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|1380 МГц
|FLOPS
|7.066 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|Частота памяти
|1750 МГц (Effective - 14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|2560
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x16 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|2x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да