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Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

Asus ROG Zephyrus S17 (2021)
  • Дата выхода: Май 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 394 x 264 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ROG Zephyrus S17 (2021) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
85
Экран
89
Автономность
72
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
65
Оценка NanoReview
80

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus ROG Zephyrus S17 (2021)

Корпус

Вес 2.6 кг
Ширина 394 мм
Высота 264 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
9362
Cinebench R20 (одноядерный)
604
Cinebench R20 (многоядерный)
5100

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 3x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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