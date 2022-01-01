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Asus TUF Dash F15 (2022)

Asus TUF Dash F15 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~756.2%
  • Размеры: 355 x 25 x 19.6-20.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей TUF Dash F15 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
63
Производительность в играх
54
Экран
56
Автономность
62
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus TUF Dash F15 (2022)

Корпус

Вес 2 кг
Размеры 355 x 25 x 19.6-20.8 мм
Площадь 89 см2
Соотношение экрана к корпусу ~756.2%
Боковые рамки 4.8 мм
Цвета Белый, Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5%
Охват Adobe RGB 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 180 / 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1554
Geekbench 5 (многоядерный)
8363

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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