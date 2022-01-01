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Asus TUF Gaming A17 (2022)

Asus TUF Gaming A17 (2022)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.3%
  • Размеры: 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
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Обзор

Оценка основных показателей TUF Gaming A17 (2022) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
75
Производительность в играх
64
Экран
53
Автономность
57
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
59
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus TUF Gaming A17 (2022)

Корпус

Вес 2.6 кг
Размеры 394 x 264 x 22.9-25.4 мм
Площадь 1040 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.3%
Боковые рамки 5.5 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 2
Уровень шума 47.9 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 62.5%
Охват Adobe RGB 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 200 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Cinebench R23 (одноядерный)
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
13560

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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