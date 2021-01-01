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Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
  • Дата выхода: Ноябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
  • Размеры: 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook 13 Slate OLED (T3300) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
36
Производительность в играх
19
Экран
51
Автономность
63
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)

Корпус

Вес 1.39 кг
Размеры 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
Площадь 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8%
Боковые рамки 7.8 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 3030:1
Цветовой охват sRGB 97%
Охват Adobe RGB 67%
Охват DCI-P3 65%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
550 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 224 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 4
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 32 EUs
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
681
Geekbench 5 (многоядерный)
1733
Cinebench R23 (одноядерный)
713
Cinebench R23 (многоядерный)
1938

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.38 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
NVMe Да

Звук

Формат звука 4.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 2560 x 1960
Порты
USB-A Нет
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 6.7 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) vs ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
2. Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) vs ASUS VivoBook 14 M413
3. Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) vs Microsoft Surface Laptop 4 13.5
4. Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) vs Lenovo Yoga 7i (14”)
5. Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300) vs Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

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