Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
- Дата выхода: Ноябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.8%
- Размеры: 309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
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Обзор
Производительность системы
36
Производительность в играх
19
Экран
51
Автономность
63
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
97
Оценка NanoReview
51
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|Размеры
|309.9 x 190 x 7.9-8.2 мм
|Площадь
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|Боковые рамки
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|3030:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|Охват Adobe RGB
|67%
|Охват DCI-P3
|65%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
550 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|224 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 32 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
681
Geekbench 5 (многоядерный)
1733
Cinebench R23 (одноядерный)
713
Cinebench R23 (многоядерный)
1938
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|75.7 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|2560 x 1960
|USB-A
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Размер
|13.0 x 6.7 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да