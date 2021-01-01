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ASUS VivoBook 14 M413

ASUS VivoBook 14 M413
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.3%
  • Размеры: 324 x 213 x 17.3 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook 14 M413 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
50
Экран
40
Автономность
58
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook 14 M413

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 324 мм
Высота 213 мм
Толщина 17.3 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5663

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook 14 M413 против Razer Book 13 (2020)
2. ASUS VivoBook 14 M413 против Dell Inspiron 14 5402
3. ASUS VivoBook 14 M413 против Dell Inspiron 14 7400
4. ASUS VivoBook 14 M413 против S14 M433
5. ASUS VivoBook 14 M413 против ZenBook 14 UX435
6. ASUS VivoBook 14 M413 против S14 S433
7. ASUS VivoBook 14 M413 против VivoBook 14 X413 (K413)
8. ASUS VivoBook 14 M413 против VivoBook 15 M513
9. ASUS VivoBook 14 M413 против S14 S435
10. ASUS VivoBook 14 M413 против S15 M533
11. ASUS VivoBook 14 M413 против S15 S533

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