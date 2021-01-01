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Asus VivoBook Flip 14 TP470

Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Дата выхода: Октябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
  • Размеры: 324 x 220 x 18.7 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook Flip 14 TP470 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
42
Экран
40
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 324 мм
Высота 220 мм
Толщина 18.7 мм
Площадь 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR4
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. VivoBook Flip 14 TP470 и Inspiron 14 5402
2. VivoBook Flip 14 TP470 и Inspiron 14 5406 (2-in-1)
3. VivoBook Flip 14 TP470 и Inspiron 14 7400
4. VivoBook Flip 14 TP470 и ZenBook Flip 15 OLED UX564
5. VivoBook Flip 14 TP470 и VivoBook S14 M433
6. VivoBook Flip 14 TP470 и ZenBook 14 UX435
7. VivoBook Flip 14 TP470 и VivoBook 14 X413 (K413)
8. VivoBook Flip 14 TP470 и VivoBook S14 S435
9. VivoBook Flip 14 TP470 и VivoBook 14 M413
10. VivoBook Flip 14 TP470 и ZenBook 14 UM425

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