Asus VivoBook Flip 14 TP470
- Дата выхода: Октябрь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~75.8%
- Размеры: 324 x 220 x 18.7 мм
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Обзор
Производительность системы
61
Производительность в играх
42
Экран
40
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
51
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus VivoBook Flip 14 TP470
Корпус
|Вес
|1.5 кг
|Ширина
|324 мм
|Высота
|220 мм
|Толщина
|18.7 мм
|Площадь
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
2489
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR4
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да