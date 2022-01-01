Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
- Размеры: 322.8 x 229.9 x 17.9 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
57
Экран
85
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
67
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
Корпус
|Вес
|1.68 кг
|Размеры
|322.8 x 229.9 x 17.9 мм
|Площадь
|742 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.1%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|234 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|Время отклика
|1 мс
Максимальная яркость
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (48EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
8244
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
Производительность GPU
7.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|Размер
|12.9 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да