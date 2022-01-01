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Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 322.8 x 229.9 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
57
Экран
85
Автономность
57
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.68 кг
Размеры 322.8 x 229.9 x 17.9 мм
Площадь 742 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 234 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 1 мс
Максимальная яркость
600 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
8244

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.9 x 7.4 см
Windows Precision Да

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