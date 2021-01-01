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ASUS VivoBook S14 M433

ASUS VivoBook S14 M433
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.3%
  • Размеры: 324 x 213 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook S14 M433 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
50
Экран
40
Автономность
64
Коммуникации
86
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook S14 M433

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 324 мм
Высота 213 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5663

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 или ASUS VivoBook S14 M433
2. Dell XPS 13 9310 или ASUS VivoBook S14 M433
3. Dell Inspiron 14 5402 или ASUS VivoBook S14 M433
4. Dell Inspiron 14 7400 или ASUS VivoBook S14 M433
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 или VivoBook S14 M433
6. ASUS ZenBook Duo 14 UX482 или VivoBook S14 M433

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