Главная > Сравнение ноутбуков > VivoBook S14 S433: характеристики и тесты

ASUS VivoBook S14 S433

ASUS VivoBook S14 S433
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.3%
  • Размеры: 324 x 213 x 15.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook S14 S433 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
50
Экран
40
Автономность
62
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook S14 S433

Корпус

Вес 1.4 кг
Ширина 324 мм
Высота 213 мм
Толщина 15.9 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.3%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 1354 МГц
Boost частота GPU 1468 МГц
FLOPS 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR5
Ширина шины 64 бит
Частота памяти 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS VivoBook S14 S433 или Dell XPS 15 9500
2. ASUS VivoBook S14 S433 или Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
3. ASUS VivoBook S14 S433 или Dell Inspiron 14 7400
4. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook S14 M433
5. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS ZenBook 14 UX435
6. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook 14 X413 (K413)
7. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook 15 M513
8. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook S14 S435
9. ASUS VivoBook S14 S433 или ASUS VivoBook S15 M533

Комментарии

EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях