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ASUS VivoBook S15 M533

ASUS VivoBook S15 M533
  • Дата выхода: Ноябрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.8%
  • Размеры: 359.8 x 233.8 x 16.1 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей VivoBook S15 M533 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
77
Производительность в играх
50
Экран
41
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook S15 M533

Корпус

Вес 1.8 кг
Ширина 359.8 мм
Высота 233.8 мм
Толщина 16.1 мм
Площадь 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1088
Geekbench 5 (многоядерный)
5663

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. VivoBook S15 M533 или MacBook Pro 16 (2019)
2. VivoBook S15 M533 или XPS 15 9500
3. VivoBook S15 M533 или Inspiron 15 5502
4. VivoBook S15 M533 или Inspiron 15 5505
5. VivoBook S15 M533 или Inspiron 15 7506
6. VivoBook S15 M533 или VivoBook S14 M433
7. VivoBook S15 M533 или VivoBook S14 S433
8. VivoBook S15 M533 или VivoBook 15 M513

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