ASUS VivoBook S15 S532
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
- Размеры: 357 x 230 x 18.5 мм
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Обзор
Производительность системы
74
Производительность в играх
50
Экран
37
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
55
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS VivoBook S15 S532
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|Ширина
|357 мм
|Высота
|230 мм
|Толщина
|18.5 мм
|Площадь
|821 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.7%
|Боковые рамки
|5.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Зеленый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1468 МГц
|FLOPS
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR5
|Ширина шины
|64 бит
|Частота памяти
|1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да