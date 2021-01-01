ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~82%
- Размеры: 356 x 230 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
85
Производительность в играх
55
Экран
38
Автономность
93
Коммуникации
76
Корпус и дизайн
76
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|Ширина
|356 мм
|Высота
|230 мм
|Толщина
|19.9 мм
|Площадь
|819 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|Цвета
|Серий
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|120 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
4875
Cinebench R20 (одноядерный)
498
Cinebench R20 (многоядерный)
2530
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|FLOPS
|2.458 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да