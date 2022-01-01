Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
- Дата выхода: Май 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
- Размеры: 395 x 258.6 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
79
Производительность в играх
64
Экран
34
Автономность
64
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
61
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
Корпус
|Вес
|2.29 кг
|Размеры
|395 x 258.6 x 18.9 мм
|Площадь
|1021 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.8%
|Боковые рамки
|6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Максимальная яркость
400 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|90 / 150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|Потоков
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1662
Geekbench 5 (многоядерный)
10189
Cinebench R23 (одноядерный)
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
14926
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|FLOPS
|6.42 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
6.42 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.4 мм
|Размер
|15.0 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да