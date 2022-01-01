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Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)

Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)
  • Дата выхода: Май 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.8%
  • Размеры: 395 x 258.6 x 18.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Обзор

Оценка основных показателей Zenbook Pro 17 (UM6702) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
64
Экран
34
Автономность
64
Коммуникации
74
Корпус и дизайн
72
Оценка NanoReview
61

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Asus Zenbook Pro 17 (UM6702)

Корпус

Вес 2.29 кг
Размеры 395 x 258.6 x 18.9 мм
Площадь 1021 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.8%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 90 / 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 8
Потоков 16
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1662
Geekbench 5 (многоядерный)
10189
Cinebench R23 (одноядерный)
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
14926

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.4 мм
Тачпад
Размер 15.0 x 9.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Zenbook Pro 17 (UM6702) против MacBook Pro 16 (2021)
2. Zenbook Pro 17 (UM6702) против ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
3. Zenbook Pro 17 (UM6702) против XPS 17 9720 (2022)
4. Zenbook Pro 17 (UM6702) против Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)
5. Zenbook Pro 17 (UM6702) против Precision 7770
6. Zenbook Pro 17 (UM6702) против ThinkBook Plus Gen 3 (17” Intel)

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