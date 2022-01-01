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Dell Alienware x14

Dell Alienware x14
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~64%
  • Размеры: 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Alienware x14 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
79
Производительность в играх
64
Экран
56
Автономность
64
Коммуникации
91
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
69

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Alienware x14

Корпус

Вес 1.79 кг
Размеры 321.5 x 262.7 x 14.5 мм
Площадь 845 см2
Соотношение экрана к корпусу ~64%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Белый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Охват DCI-P3 100%
Время отклика 7 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 130 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
9597
Cinebench R23 (одноядерный)
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
14102

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 6.42 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.42 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.2 мм
Тачпад
Размер 10.8 x 5.5 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Alienware x14 и Blade 14 (2021)
2. Alienware x14 и IdeaPad 1 14” (Intel)
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6. Alienware x14 и ROG Strix G15 G513 (2022)
7. Alienware x14 и Crosshair 15
8. Alienware x14 и Zenbook 14X OLED Space Edition
9. Alienware x14 и Alienware x15 R2
10. Alienware x14 и Alienware m15 R7

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