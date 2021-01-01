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Dell G15 5510

Dell G15 5510
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69%
  • Размеры: 357.2 x 272.1 x 24.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Батарея:
Процессор:
Графика:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G15 5510 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
46
Экран
44
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
54

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G15 5510

Корпус

Вес 2.44 кг
Ширина 357.2 мм
Высота 272.1 мм
Толщина 24.9 мм
Площадь 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69%
Боковые рамки 5.9 мм
Цвета Черный, Серий, Зеленый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
4035

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1380 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1024
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell G15 5510 или Dell Alienware m15 R4
2. Dell G15 5510 или Dell G7 15 7500
3. Dell G15 5510 или Dell G7 17 7700
4. Dell G15 5510 или Dell Inspiron 15 5510
5. Dell G15 5510 или Dell Alienware m15 R5
6. Dell G15 5510 или HP 15 (2021)

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