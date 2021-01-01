Dell G15 5510
- Дата выхода: Апрель 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~69%
- Размеры: 357.2 x 272.1 x 24.9 мм
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Обзор
Производительность системы
66
Производительность в играх
46
Экран
44
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
54
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell G15 5510
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|Ширина
|357.2 мм
|Высота
|272.1 мм
|Толщина
|24.9 мм
|Площадь
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~69%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|Цвета
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Время отклика
|35 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|180 / 240 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
4035
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1024
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да