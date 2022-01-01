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Dell G15 5520

Dell G15 5520
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~69%
  • Размеры: 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей G15 5520 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
67
Экран
51
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
53
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G15 5520

Корпус

Вес 2.5 кг
Размеры 357.3 x 272.11 x 26.9 мм
Площадь 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69%
Боковые рамки 6 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 180 / 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 12
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1777
Geekbench 5 (многоядерный)
10882
Cinebench R23 (одноядерный)
1761
Cinebench R23 (многоядерный)
15371

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell G15 5520 и G15 5511
2. Dell G15 5520 и HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021)
3. Dell G15 5520 и Apple MacBook Pro 16 (2021)
4. Dell G15 5520 и Acer Nitro 5 AN515-57
5. Dell G15 5520 и Alienware m15 R7
6. Dell G15 5520 и Asus TUF Gaming A15 (2022)
7. Dell G15 5520 и Lenovo Legion 5i 15" Gen 7
8. Dell G15 5520 и XPS 15 9520 (2022)

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