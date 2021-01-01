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Dell G5 15 5505 SE

Dell G5 15 5505 SE
  • Дата выхода: Июль 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~72.3%
  • Размеры: 365.5 x 254 x 24.5 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G5 15 5505 SE с выбранной конфигурацией
Производительность системы
80
Производительность в играх
98
Экран
53
Автономность
64
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G5 15 5505 SE

Корпус

Вес 2.5 кг
Ширина 365.5 мм
Высота 254 мм
Толщина 24.5 мм
Площадь 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.3%
Боковые рамки 10.1 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 50.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 82.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.1
USB-A 3x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.7 мм
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
998
Geekbench 5 (многоядерный)
4822
Cinebench R20 (одноядерный)
448
Cinebench R20 (многоядерный)
3331

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 1035 МГц
Boost частота GPU 1265 МГц
FLOPS 5.829 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 2304
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

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