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Dell G7 17 7700

Dell G7 17 7700
  • Дата выхода: Июнь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.4%
  • Размеры: 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей G7 17 7700 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
84
Производительность в играх
91
Экран
51
Автономность
91
Коммуникации
62
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
71

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell G7 17 7700

Корпус

Вес 2.85 кг
Ширина 398.2 мм
Высота 290 мм
Толщина 19.3-20.7 мм
Площадь 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.4%
Боковые рамки 7.6 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 95%
Охват Adobe RGB 73%
Охват DCI-P3 73%
Время отклика 9 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет
USB-A 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1455 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 1536
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 2933 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

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