Dell G7 17 7700
- Дата выхода: Июнь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~71.4%
- Размеры: 398.2 x 290 x 19.3-20.7 мм
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Обзор
Производительность системы
84
Производительность в играх
91
Экран
51
Автономность
91
Коммуникации
62
Корпус и дизайн
63
Оценка NanoReview
71
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell G7 17 7700
Корпус
|Вес
|2.85 кг
|Ширина
|398.2 мм
|Высота
|290 мм
|Толщина
|19.3-20.7 мм
|Площадь
|1155 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~71.4%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|Цветовой охват sRGB
|95%
|Охват Adobe RGB
|73%
|Охват DCI-P3
|73%
|Время отклика
|9 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|Нет
|USB-A
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Частота памяти
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|1536
|Поддержка DirectX
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да