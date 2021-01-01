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Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 305.19 x 206.4 x 15.9-16.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 13 7306 (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
39
Экран
33
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
94
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.27 кг
Ширина 305.19 мм
Высота 206.4 мм
Толщина 15.9-16.7 мм
Площадь 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1267
Geekbench 5 (многоядерный)
4169
Cinebench R23 (одноядерный)
1344
Cinebench R23 (многоядерный)
5048

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Inspiron 13 7306 (2-in-1) и XPS 13 9310 (2-in-1)
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