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Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)

Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 321.5 x 211.3 x 16.3-17.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
38
Экран
29
Автономность
58
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
89
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1)

Корпус

Вес 1.56 кг
Ширина 321.5 мм
Высота 211.3 мм
Толщина 16.3-17.9 мм
Площадь 679 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 5.8 мм
Цвета Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
210 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1059
Geekbench 5 (многоядерный)
4560
Cinebench R23 (одноядерный)
1176
Cinebench R23 (многоядерный)
7164

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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3. Dell Inspiron 14 7415 AMD (2-in-1) vs Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1)
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