Dell Inspiron 15 3510
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
- Размеры: 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
25
Производительность в играх
12
Экран
17
Автономность
57
Коммуникации
41
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
30
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3510
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|Размеры
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|Площадь
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.5%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|400:1
|Время отклика
|25 мс
Максимальная яркость
220 нит
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|2
|Потоков
|2
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
461
Geekbench 5 (многоядерный)
856
Cinebench R23 (одноядерный)
446
Cinebench R23 (многоядерный)
761
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|8 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да