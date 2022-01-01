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Dell Inspiron 15 3521

Dell Inspiron 15 3521
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79.5%
  • Размеры: 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм
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Экран:
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Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 3521 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
22
Производительность в играх
11
Экран
15
Автономность
59
Коммуникации
42
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
30

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 3521

Корпус

Вес 1.61 кг
Размеры 358.5 x 235.56 x 16.99-21.07 мм
Площадь 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.5%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Время отклика 25 мс
Максимальная яркость
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.2 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 2
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
467
Geekbench 5 (многоядерный)
853
Cinebench R23 (одноядерный)
460
Cinebench R23 (многоядерный)
780

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 96
Блоки текстурирования (TMUs) 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 2
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 8 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C Нет
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Нет
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 3521 и Inspiron 15 3501
2. Dell Inspiron 15 3521 и Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
3. Dell Inspiron 15 3521 и Acer Chromebook 314

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