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Dell Inspiron 15 7506

Dell Inspiron 15 7506
  • Дата выхода: Декабрь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм
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Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Inspiron 15 7506 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
61
Экран
33
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
84
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Inspiron 15 7506

Корпус

Вес 1.9 кг
Ширина 356.2 мм
Высота 238.4 мм
Толщина 16.4-17.9 мм
Площадь 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 5.4 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1
Цветовой охват sRGB 97%
Охват Adobe RGB 62.9%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
270 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 81.6 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс
Тип памяти GDDR4
Ширина шины 128 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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