Dell Latitude 3190 2-in-1
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~58.8%
- Размеры: 303.8 x 207.9 x 21.25 мм
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Обзор
Производительность системы
24
Производительность в играх
12
Экран
31
Автономность
59
Коммуникации
23
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
32
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 3190 2-in-1
Корпус
|Вес
|1.45 кг
|Размеры
|303.8 x 207.9 x 21.25 мм
|Площадь
|632 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~58.8%
|Боковые рамки
|23.5 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
Дисплей
|Диагональ
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
Максимальная яркость
200 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
428
Geekbench 5 (многоядерный)
1474
Cinebench R23 (одноядерный)
439
Cinebench R23 (многоядерный)
1033
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|Частота GPU
|200 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|FLOPS
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|96
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
0.14 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Тип
|eMMC
|Каналы
|1x64 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Нет
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3246
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.1
|USB Type-C
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Размер
|10.0 x 5.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да