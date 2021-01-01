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Dell Latitude 3190 2-in-1

Dell Latitude 3190 2-in-1
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~58.8%
  • Размеры: 303.8 x 207.9 x 21.25 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Latitude 3190 2-in-1 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
24
Производительность в играх
12
Экран
31
Автономность
59
Коммуникации
23
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
32

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Dell Latitude 3190 2-in-1

Корпус

Вес 1.45 кг
Размеры 303.8 x 207.9 x 21.25 мм
Площадь 632 см2
Соотношение экрана к корпусу ~58.8%
Боковые рамки 23.5 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 11.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
200 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц
Ядер 4
Потоков 4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
428
Geekbench 5 (многоядерный)
1474
Cinebench R23 (одноядерный)
439
Cinebench R23 (многоядерный)
1033

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 14 нм
Частота GPU 200 МГц
Boost частота GPU 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 96
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 2400 МГц
Тип DDR4
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom
Тип eMMC
Каналы 1x64 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Нет

Звук

Аудиочип Realtek ALC3246
Формат звука 2.0
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v4.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.1
USB Type-C Нет
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Нет
Тачпад
Размер 10.0 x 5.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 14 5406 (2-in-1) или Latitude 3190 2-in-1
2. Surface Laptop SE или Latitude 3190 2-in-1

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